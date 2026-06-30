Собянин сообщил об уничтожении 50 летевших на Москву БПЛА

По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа с 14:00 до 20:00 мск 29 июня. Воздушные цели были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.