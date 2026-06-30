Собянин сообщил об уничтожении 50 летевших на Москву БПЛА
За ночь силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Это следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
О первых шести уничтоженных БПЛА Собянин проинформировал в 03:53 мск. О последнем – в 05:40 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Мера уже отменена.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа с 14:00 до 20:00 мск 29 июня. Воздушные цели были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.