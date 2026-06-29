Силы ПВО за шесть часов сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

В ночь на 29 июня силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над 12 регионами и акваториями двух морей. Утром 29 июня Минобороны сообщало об уничтожении 96 дронов над российскими регионами.



29 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве был сбит девятый за день украинский беспилотник.