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Силы ПВО за шесть часов сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 мск 29 июня перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в Max.

Беспилотники сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей

В ночь на 29 июня силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников над 12 регионами и акваториями двух морей. Утром 29 июня Минобороны сообщало об уничтожении 96 дронов над российскими регионами.

29 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве был сбит девятый за день украинский беспилотник.

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