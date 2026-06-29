Военкор Коц рассказал о работе ПВО Москвы при массовых атаках дронов

По его словам, украинская сторона изменила тактику применения БПЛА, сделав ставку на массовые пуски, чтобы заставить работать на пределе системы ПВО, логистику и службы реагирования. Коц отметил, что расчеты ПВО, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы работают круглосуточно, уничтожая беспилотники еще за сотни километров от столицы. По его словам, в июне массированные налеты на московском направлении происходят практически ежедневно. В сторону столицы, как утверждает военкор, одновременно могут запускаться от 400 до 1000 беспилотников, которые уничтожаются на всем протяжении маршрута – от приграничных регионов до Подмосковья.