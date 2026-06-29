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Военкор Коц рассказал о работе ПВО Москвы при массовых атаках дронов

Ведомости

Система противовоздушной обороны Москвы успешно отражает массовые атаки украинских беспилотников и постоянно адаптируется к меняющейся тактике их применения. Такое мнение высказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его словам, утверждения о том, что столичная ПВО якобы дискредитировала себя в последние месяцы, не соответствуют действительности. Военкор отметил, что основная часть беспилотников уничтожается еще на дальних подступах к Москве.

«С условием единиц, долетающих до цели, рискну предположить, что перехватывается 98% запущенного. Но именно оставшуюся пару процентов враг и тащит в свои каналы», – заявил Коц.

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Политика / Армия и спецслужбы

По его словам, украинская сторона изменила тактику применения БПЛА, сделав ставку на массовые пуски, чтобы заставить работать на пределе системы ПВО, логистику и службы реагирования. Коц отметил, что расчеты ПВО, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы работают круглосуточно, уничтожая беспилотники еще за сотни километров от столицы. По его словам, в июне массированные налеты на московском направлении происходят практически ежедневно. В сторону столицы, как утверждает военкор, одновременно могут запускаться от 400 до 1000 беспилотников, которые уничтожаются на всем протяжении маршрута – от приграничных регионов до Подмосковья.

Военкор подчеркнул, что с подобной интенсивностью налетов не сталкивалась ни одна система ПВО в мире. «А единичные «прилеты» по Москве – это не признак того, что ПВО «себя дискредитировала», – подчеркнул Коц.

До этого в Минобороны сообщили, что ночь на 29 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над 12 российскими регионами, а также над акваториями двух морей.

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