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Силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

В течение ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 28 июня до 7:00 мск 29 июня над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 28 июня Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»), московского «Внуково» (принимает и отправляет рейсы по согласованию).

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, все округа региона оказались полностью или частично обесточены. Поздним вечером 28 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что аварийные отключения электроснабжения затронули существенную территорию региона. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Позже Балицкий добавил, что фиксируются украинские атаки на энергосистему Запорожской области, повреждены энергообъекты.

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