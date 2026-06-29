Силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников за ночь

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, все округа региона оказались полностью или частично обесточены. Поздним вечером 28 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что аварийные отключения электроснабжения затронули существенную территорию региона. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Позже Балицкий добавил, что фиксируются украинские атаки на энергосистему Запорожской области, повреждены энергообъекты.