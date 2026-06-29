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Силы ПВО сбили 96 беспилотников над Россией с утра

Ведомости

Системы ПВО ликвидировали 96 украинских беспилотников в период с 7:00 до 14:00 мск над российскими регионами, сообщило в Max Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

29 июня военкор Александр Коц выразил мнение, что силы ПВО Москвы успешно отражают массовые атаки украинских беспилотников и постоянно адаптируются к меняющейся тактике их применения. Он отметил, что основная часть дронов ВСУ уничтожается еще на дальних подступах к столице.

По его словам, украинская сторона изменила тактику применения БПЛА, сделав ставку на массовые пуски, чтобы заставить работать на пределе системы ПВО, логистику и службы реагирования. Коц отметил, что расчеты ПВО, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы работают круглосуточно, уничтожая беспилотники еще за сотни километров от Москвы.

В ночь на 29 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над 12 российскими регионами, а также над акваториями двух морей.

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