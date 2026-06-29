Силы ПВО сбили 96 беспилотников над Россией с утра
Системы ПВО ликвидировали 96 украинских беспилотников в период с 7:00 до 14:00 мск над российскими регионами, сообщило в Max Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
29 июня военкор Александр Коц выразил мнение, что силы ПВО Москвы успешно отражают массовые атаки украинских беспилотников и постоянно адаптируются к меняющейся тактике их применения. Он отметил, что основная часть дронов ВСУ уничтожается еще на дальних подступах к столице.
По его словам, украинская сторона изменила тактику применения БПЛА, сделав ставку на массовые пуски, чтобы заставить работать на пределе системы ПВО, логистику и службы реагирования. Коц отметил, что расчеты ПВО, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы работают круглосуточно, уничтожая беспилотники еще за сотни километров от Москвы.
В ночь на 29 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над 12 российскими регионами, а также над акваториями двух морей.