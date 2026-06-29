Силы ПВО сбили 96 беспилотников над Россией с утра

По его словам, украинская сторона изменила тактику применения БПЛА, сделав ставку на массовые пуски, чтобы заставить работать на пределе системы ПВО, логистику и службы реагирования. Коц отметил, что расчеты ПВО, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы работают круглосуточно, уничтожая беспилотники еще за сотни километров от Москвы.