Продажи велосипедов из-за рубежа увеличились в июне на 131%

В марте президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая велосипеды с электродвигателем. Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, поручено Минтрансу совместно с МВД при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета. Срок исполнения поручений – 1 июля 2026 г.