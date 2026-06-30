Продажи велосипедов из-за рубежа увеличились в июне на 131%
Продажи велосипедов из-за рубежа увеличились на 131% в июне в сравнении с результатом мая. Выручка в этом направлении выросла на 263%, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса CDEK.Shopping.
По данным компании, 54% продаж велосипедов занял горный транспорт. На второй позиции оказались шоссейные модели (13,5%), третье место заняли складные велосипеды (11,49%). Среди брендов лидером стал велотранспорт Cube с долей 48,65%. Вторым стал Canyon (6%), третьим – Scott (2,7%).
Эксперты считают, что причиной роста спроса на велосипеды стал сезонный фактор и изменение потребительских привычек. «Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту», – заключили аналитики.
В марте президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая велосипеды с электродвигателем. Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ, поручено Минтрансу совместно с МВД при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета. Срок исполнения поручений – 1 июля 2026 г.