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Schneider Electric покупает разработчика промышленного ПО Cognite за $3,1 млрд

Ведомости

Французский производитель энергооборудования Schneider Electric объявил о приобретении норвежской компании Cognite за $3,1 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, передает Bloomberg.

Schneider приобретет 100% акций Cognite у норвежской Aker ASA и других инвесторов. Cognite, по словам генерального директора Schneider Electric Оливье Блюма, построила «по-настоящему промышленную ИИ-платформу, которая превращает запутанность операционных данных в конкурентное преимущество». Планируется объединить Cognite с Aveva, собственным бизнесом Schneider в области промышленного ПО.

Сделка заключается на фоне активного внедрения ИИ на европейских заводах для повышения эффективности. Конкуренты, включая Siemens AG, также усиливают свои позиции в автоматизации и ИИ для производства, отмечает агентство.

Акции Schneider Electric выросли на 26% за последний год благодаря спросу на инфраструктуру для развития ИИ, включая энергоснабжение и охлаждение дата-центров. Рыночная капитализация Schneider составляет около €165 млрд ($188 млрд), что делает компанию четвертой по рыночной стоимости во Франции.

Cognite разрабатывает ПО для энергетики и промышленности, оптимизируя процессы и повышая эффективность. Основной продукт – платформа Cognite Data Fusion, объединяющая промышленные данные и предоставляющая инструменты ИИ. Контролируется Aker ASA и Saudi Aramco. Штаб-квартира расположена в Осло, офисы есть в США, Японии и Индии.

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