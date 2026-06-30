Schneider Electric покупает разработчика промышленного ПО Cognite за $3,1 млрд

Акции Schneider Electric выросли на 26% за последний год благодаря спросу на инфраструктуру для развития ИИ, включая энергоснабжение и охлаждение дата-центров. Рыночная капитализация Schneider составляет около €165 млрд ($188 млрд), что делает компанию четвертой по рыночной стоимости во Франции.