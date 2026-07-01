«М.видео» объединил сайт и мобильное приложение с «Эльдорадо»
С 1 июля сайт и мобильное приложение «Эльдорадо» объединяются с онлайн-платформой «М.видео», сообщил представитель маркетплейса. «М.видео» стал ключевым цифровым каналом продаж компании.
Для ПАО «М.видео» это шаг в долгосрочной стратегии трансформации маркетплейса в мультикатегорийную платформу. Объединение позволит сосредоточить развитие ассортимента, цифровых сервисов, технологий и клиентского опыта в одном онлайн-канале. Все это расширит возможности для покупателей, отметил представитель компании.
Пользователи сайта и мобильного приложения «Эльдорадо» будут автоматически переадресовываться на платформу «М.видео». При этом розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме и сохранят привычный ассортимент. Личный кабинет «Эльдорадо» останется, как и единая программа лояльности компании «М.клуб».
В дальнейшем «М.видео» планирует использовать онлайн-каналы «Эльдорадо» как площадку для тестирования новых цифровых сервисов.
«М.видео» ускорило развитие после прихода топ-менеджеров из Wildberries. Оборот маркетплейса за I квартал 2026 г. вырос на 217% до 7,45 млрд руб., в апреле – в пять раз до 3,5 млрд руб. В мае динамика ускорилась: оборот увеличился на 452% до 3,6 млрд руб. Совет директоров назначил Бакальчука гендиректором в марте 2026 г. До этого он с августа 2025 г. занимал должность главного исполнительного директора «М.видео», а ранее развивал маркетплейс Wildberries.