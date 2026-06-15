Обороты маркетплейса «М.Видео» за пять месяцев обогнали весь 2025 год
«Маркетплейс "М.Видео" продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует мультикатегорийную модель. По итогам первых пяти месяцев 2026 г. оборот платформы превысил результат всего 2025 г., что является подтверждением успешности развития нашего маркетплейса», – заявил генеральный директор компании Владислав Бакальчук.
По его словам, драйверами роста становятся не только электроника, но и товары для дома, ремонта, сада, спорта, красоты и повседневного потребления. Ассортимент маркетплейса насчитывает более 750 000 SKU – почти в три раза больше, чем в прошлом году.
По состоянию на 11:20 мск 15 июня цена акций «М.видео» выросла на 0,89% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 62,3 руб. Объем торгов составил 14,66 млн руб. На закрытие торгов 11 июня цена акций «М.видео» составила 61,7 руб. За последние 12 месяцев цена акций «М.Видео» снизилась на 35,4%.
«М.Видео» – одна из крупнейших розничных сетей по объемам продаж электроники и бытовой техники в России, созданная в 1993 г. Группа объединяет розничные бренды «М.Видео» и «Эльдорадо», слияние которых произошло в 2018 г. У группы более 1000 магазинов в 250 городах России. Входит в сотню лидирующих по выручке компаний страны. Половина капитала – под контролем МКООО «Эрикария», а 21% акций на начало 2026 г. был в свободном обращении.
«М.Видео» ускорило развитие после прихода топ-менеджеров из Wildberries. Оборот маркетплейса за I квартал 2026 г. вырос на 217% до 7,45 млрд руб., в апреле – в пять раз до 3,5 млрд руб. В мае динамика ускорилась: оборот увеличился на 452% до 3,6 млрд руб. Совет директоров назначил Бакальчука гендиректором в марте 2026 г. До этого он с августа 2025 г. занимал должность главного исполнительного директора «М.Видео», а ранее развивал маркетплейс Wildberries.