Обороты маркетплейса «М.Видео» за пять месяцев обогнали весь 2025 год

«М.Видео» ускорило развитие после прихода топ-менеджеров из Wildberries. Оборот маркетплейса за I квартал 2026 г. вырос на 217% до 7,45 млрд руб., в апреле – в пять раз до 3,5 млрд руб. В мае динамика ускорилась: оборот увеличился на 452% до 3,6 млрд руб. Совет директоров назначил Бакальчука гендиректором в марте 2026 г. До этого он с августа 2025 г. занимал должность главного исполнительного директора «М.Видео», а ранее развивал маркетплейс Wildberries.