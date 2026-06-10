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На маркетплейсе «М.Видео» появилась категория косметики и парфюмерии

Ведомости

ПАО «М.Видео» запустило продажи категорий косметики и парфюмерии на маркетплейсе. Покупателям стали доступны товары для ухода за лицом, телом и волосами, а также другие категории бьюти-товаров. Об этом рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Запуск косметики и парфюмерии – важный шаг в развитии мультикатегорийной платформы и логичное дополнение к ассортименту стайлеров, фенов и других гаджетов для красоты, которые всегда были широко представлены в "М.Видео". Новое бьюти-направление будет развиваться во всех ключевых ценовых сегментах, включая премиальный и люксовый», – заявила руководитель отдела «Красота/Детство» компании Екатерина Большакова.

При этом Большакова добавила, что по мере роста проекта «М.Видео» планирует расширять ассортимент.

На маркетплейсе представлены различные ценовые сегменты – от масс-маркета до аптечных, профессиональных, корейских и премиальных линеек. В категории уже доступны продукты Celimax, Erborian, L’Occitane, Revyline, I.C.Lab и других партнеров.

27 апреля «М.Видео» запустил трансграничную торговлю. Компания начнет продавать товары из стран дальнего зарубежья, в том числе из Китая, Гонконга и ОАЭ. 30 апреля ПАО «М.Видео» объявило о запуске категорий товаров повседневного спроса: продуктов питания, снеков, напитков, бакалеи и продуктов для здорового питания. 14 мая компания запустила продажу товаров для животных. На платформе представлена продукция: от кормов до уходовых средств для кошек, собак, птиц и грызунов.

13 мая генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук заявил, что оборот маркетплейса «М.Видео» увеличился в пять раз по сравнению с показателями апреля 2026 г. и составил 3,5 млрд руб. Оборот в I квартале 2026 г. составил 7,45 млрд руб. Это на 217% больше, чем годом ранее.

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