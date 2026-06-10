На маркетплейсе «М.Видео» появилась категория косметики и парфюмерии

«Запуск косметики и парфюмерии – важный шаг в развитии мультикатегорийной платформы и логичное дополнение к ассортименту стайлеров, фенов и других гаджетов для красоты, которые всегда были широко представлены в "М.Видео". Новое бьюти-направление будет развиваться во всех ключевых ценовых сегментах, включая премиальный и люксовый», – заявила руководитель отдела «Красота/Детство» компании Екатерина Большакова.