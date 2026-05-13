Оборот маркетплейса «М.видео» в апреле вырос в пять раз
Оборот маркетплейса «М.видео» увеличился в пять раз в апреле и составил 3,5 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор компании Владислав Бакальчук.
«Драйверами роста становятся не только традиционные категории электроники и бытовой техники, но и новые направления», – отметил он (цитата по «Финмаркету»).
Бакальчук добавил, что апрель для компании «стал новым рекордным месяцем». Спрос на новые категории «М.Видео», такие как товары для дома, строительство и ремонт, спорт, мебель, автотовары и продукты питания, объясняется изменением потребительского восприятия маркетплейса: теперь покупатели видят площадку не только как место для покупки бытовой техники и электроники.
Оборот маркетплейса в I квартале 2026 г. составил 7,45 млрд руб. – это на 217% больше, чем годом ранее. Как отмечали в компании, за год общая доля онлайн-продаж ритейлера выросла с 30 до 40% от общего объема.
В начале года к маркетплейсу подключилось 3200 новых селлеров, что в 1,6 раза больше, чем было в IV квартале 2025 г. Ассортимент маркетплейса превысил 400 000 товарных позиций, увеличившись вдвое по сравнению с I кварталом 2025 г.