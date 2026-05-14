«М.Видео» начнет продавать зоотовары

Оборот маркетплейса «М.Видео» в апреле достиг 3,5 млрд руб., а в I квартале 2026 г. – 7,45 млрд руб., что на 217% больше, чем годом ранее. При этом выручка ПАО «М.Видео» по МСФО за 2025 г. снизилась на 28% (до 324,8 млрд руб.) на фоне падения потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники.