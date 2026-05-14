«М.Видео» начнет продавать зоотовары
Ритейлер «М.Видео» запустил продажу товаров для животных. На старте покупателям доступно около 3000 позиций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Директор по развитию маркетплейса Карен Ашрафян рассказал о том, что компания намерена конкурировать за покупателей повседневных товаров.
Как уточняет компания, но их платформе будет представлена продукция от кормов до уходовых средств для кошек, собак, птиц и грызунов. Ценовой диапазон варьируется от 261 руб. за товары ежедневного спроса до 54 000 руб. за крупногабаритные позиции. В разделе также доступны сезонная одежда для питомцев, автоматические кормушки и умные туалеты. Отдельно выделены товары для груминга, включая профессиональные технику.
Оборот маркетплейса «М.Видео» в апреле достиг 3,5 млрд руб., а в I квартале 2026 г. – 7,45 млрд руб., что на 217% больше, чем годом ранее. При этом выручка ПАО «М.Видео» по МСФО за 2025 г. снизилась на 28% (до 324,8 млрд руб.) на фоне падения потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники.