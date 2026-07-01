Июньские темпы роста производства стали самыми высокими с января 2025 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне составил 50,3 пункта, против 48,8 пункта в мае. Об этом говорится в материалах исследования S&P Global. Темпы роста производства в июне стали самыми высокими с января 2025 г.
Значение показателя выше 50 п. указывает на рост деловой активности. Индекс смог преодолеть порог впервые с января 2026 г. Темпы роста производства компаний связывают с улучшением условий спроса. Новые заказы начали поступать после 12 месяцев снижения спроса. Участники исследования отмечали рост клиентского спроса и успешное исполнение конкурсных заявок. Новые экспортные заказы сокращались самыми быстрыми темпами с сентября 2025 г.
В июне продолжилось снижение занятости. Несмотря на то что темпы сокращения рабочих мест замедлились в сравнении с маем, они остались высокими. Компании больше не выражают того оптимизма, что был три месяца назад. Респонденты отмечали, что обеспокоены относительно покупательской способности своих клиентов в ближайшем будущем.
В отчетном месяце выросли операционные расходы из-за роста цен на поставщиков, топливо и материалы. Кроме того, выросли сроки поставок сырья, но закупочная активность в секторе также стала выше. Увеличились и отпускные цены, так как компании хотели переложить затраты на покупателей, но темпы роста при этом замедлились – повлияла конкуренция.
В апреле индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,1 пункта против 48,3 в марте. Снижение покупательной способности потребителей стало причиной сокращения продаж новых товаров. Сокращение новых экспортных заказов также сказалось на общем объеме новых продаж.