Июньские темпы роста производства стали самыми высокими с января 2025 года

В июне продолжилось снижение занятости. Несмотря на то что темпы сокращения рабочих мест замедлились в сравнении с маем, они остались высокими. Компании больше не выражают того оптимизма, что был три месяца назад. Респонденты отмечали, что обеспокоены относительно покупательской способности своих клиентов в ближайшем будущем.