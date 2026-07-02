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Во «Внуково» прибыл первый прямой рейс из Танзании

Ведомости

В московский аэропорт «Внуково» прибыл первый прямой регулярный рейс из Танзании. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Рейс из крупнейшего города страны Дар-эс-Салама выполнила авиакомпания Air Tanzania. На борту самолета находились 123 пассажира, обратным рейсом из Москвы планируют отправиться 144 человека. Национальный авиаперевозчик Танзании будет выполнять регулярные полеты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва («Внуково») – Занзибар.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин отметил, что запуск рейсов стал возможен после межгосударственных консультаций. По его словам, открытие нового маршрута расширит туристические возможности для граждан обеих стран.

Air Tanzania получила право выполнять до трех рейсов в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Сейчас регулярное авиасообщение между Россией и Танзанией другие авиаперевозчики не осуществляют.

О планах открыть прямые рейсы между Россией и Танзанией Минтранс сообщал еще 27 мая. Тогда в ведомстве отмечали, что первый полет состоится после достижения минимально необходимой загрузки рейса.

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