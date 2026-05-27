Минтранс сообщил о запуске прямых авиарейсов между Россией и Танзанией
Прямые авиарейсы между Россией и Танзанией предварительно начнут выполняться со 2 июля. Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин.
По его словам, авиакомпания Air Tanzania планирует выполнять рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Москва (Внуково) – Занзибар с частотой три раза в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. «Первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки», – уточнил Никитин (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что ведомство продолжит работу по расширению географии международных полетов в интересах российских и иностранных туристов.
В апреле глава МИД Сейшельских Островов Барри Форд заявил, что запуск круглогодичного авиасообщения между Сейшельскими Островами и городами России возможен уже в 2027 г.