Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут запустить с 2027 года

В Москве 22 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, прибывшим с рабочим визитом. Сообщалось, что Сейшелы планируют открыть посольство в России в 2026 г. Путин напомнил, что в этом же году страны отметят полувековой юбилей дипломатических отношений, и поздравил Эрмини с избранием на пост президента.