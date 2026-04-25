Круглогодичные рейсы из России на Сейшелы могут запустить с 2027 года
Запуск круглогодичного авиасообщения между Сейшельскими островами и городами России возможен уже в 2027 г. Об этом сообщил глава МИД Сейшельских Островов Барри Форд, передает агентство Sputnik.
Вопрос расширения прямых рейсов между Россией и островами находится на повестке дня.
В Москве 22 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини, прибывшим с рабочим визитом. Сообщалось, что Сейшелы планируют открыть посольство в России в 2026 г. Путин напомнил, что в этом же году страны отметят полувековой юбилей дипломатических отношений, и поздравил Эрмини с избранием на пост президента.
Президент России сообщил о росте числа российских туристов, посещающих Сейшелы: граждане РФ занимают уже не менее 15% от общего турпотока. Путин поблагодарил сейшельского лидера за создание благоприятных условий для россиян.