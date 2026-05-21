Число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть
Прямых рейсов из РФ в Китай летом 2026 г. станет на треть больше год к году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Число прямых рейсов выросло до 270–285 в неделю, это примерно на треть выше прошлогоднего уровня. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. В их числе – Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу, Харбин, Чэнду, Сиань, Урумчи и др.
Увеличилось число рейсов из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. В АТОР отметили, что с учетом продленного безвизового режима интерес к направлению может вырасти еще сильнее.
Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с 15 сентября 2025 г. Он должен был действовать на протяжении одного года.