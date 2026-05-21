Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 415,5+1,24%CNY Бирж.10,41-0,48%IMOEX2 635,98-0,16%RTSI1 170,38-0,16%RGBI119,31+0,12%RGBITR783,15+0,14%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть

Ведомости

Прямых рейсов из РФ в Китай летом 2026 г. станет на треть больше год к году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Число прямых рейсов выросло до 270–285 в неделю, это примерно на треть выше прошлогоднего уровня. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. В их числе – Пекин, Шанхай, Санья, Гуанчжоу, Харбин, Чэнду, Сиань, Урумчи и др.

Увеличилось число рейсов из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. В АТОР отметили, что с учетом продленного безвизового режима интерес к направлению может вырасти еще сильнее.

20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 г. Спецпредставитель президента РФ Борис Титов после этого объявил, что Москва в ближайшее время зеркально ответит на решение Пекина.

Китай ввел безвизовый режим в отношении россиян с 15 сентября 2025 г. Он должен был действовать на протяжении одного года.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь