Титов: Россия зеркально ответит на продление безвизового режима с Китаем
Россия в ближайшее время зеркально ответит на решение Китая продлить безвизовый режим для граждан РФ до конца 2027 г., заявил спецпредставитель президента Борис Титов.
«Зеркальный российский ответ, разумеется, не замедлит себя ждать», – сказал Титов, комментируя решение китайской стороны.
Он назвал продление безвиза «первой ласточкой» официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай, приуроченного к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Турпоток между государствами уже бурно растет, отметил Титов. По его словам, дальнейшему росту будет способствовать устранение организационных и финансовых барьеров. «Надеюсь, в этом направлении тоже удастся продвинуться», – добавил спецпредставитель.
Решение Китая о продлении безвизового режима с Россией до 31 декабря 2027 г. было официально объявлено представителем МИД КНР Го Цзякунем. Безвизовый режим для граждан России действует с сентября 2025 г. и позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для туристических и деловых поездок.
Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая.