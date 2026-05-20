Титов: Россия зеркально ответит на продление безвизового режима с Китаем

Решение Китая о продлении безвизового режима с Россией до 31 декабря 2027 г. было официально объявлено представителем МИД КНР Го Цзякунем. Безвизовый режим для граждан России действует с сентября 2025 г. и позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления визы для туристических и деловых поездок.