ФАС возбудила дело против Fonbet после рекламы с тренером
Антимонопольщики усмотрели в рекламе букмекерской конторы Fonbet нарушение законодательства, возбуждено дело по закону «О рекламе». Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.
По версии ведомства, последний месяц букмекер распространял наружную рекламу с изображением футбольного тренера. «Распространение рекламы таких услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит действующему законодательству», – указали в ФАС.
Возбуждено дело по ст. 27 закона «О рекламе».
В сентябре 2025 г. в Госдуме указали, что часть цифровых площадок допускают размещение «нативной» рекламы букмекеров и используют законодательные лазейки (например, через «лотереи»). Как заявлял депутат Артем Кирьянов, фильтрация такой рекламы недостаточна. По словам депутата, появление брендов букмекеров в поисковой выдаче и в популярных приложениях (такси, доставка, карты) вовлекает пользователей, включая несовершеннолетних, в азартные игры.
Тогда законодатели предложили усилить ответственность рекламных площадок и агрегаторов. В частности, установить маркировку, ограничение форматов и мест показов рекламы азартных игр. Также речь шла о пресечении «серой» нативной рекламы.