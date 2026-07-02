ФАС возбудила дело против Fonbet после рекламы с тренером

В сентябре 2025 г. в Госдуме указали, что часть цифровых площадок допускают размещение «нативной» рекламы букмекеров и используют законодательные лазейки (например, через «лотереи»). Как заявлял депутат Артем Кирьянов, фильтрация такой рекламы недостаточна. По словам депутата, появление брендов букмекеров в поисковой выдаче и в популярных приложениях (такси, доставка, карты) вовлекает пользователей, включая несовершеннолетних, в азартные игры.