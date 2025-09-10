В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение

Что произошло. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил (цитата по «МК»), что часть отечественных площадок - в том числе «Яндекс» - допускают размещение «нативной» рекламы букмекеров и используют законодательные лазейки (например, через «лотереи»), а фильтрация такой рекламы «недостаточна». По словам депутата, появление брендов БК в поисковой выдаче и в популярных приложениях (такси, доставка, карты) вовлекает пользователей, включая несовершеннолетних, в азартные игры.

Что предлагают законодатели. Авторы инициативы настаивают на усилении самостоятельной ответственности рекламных площадок и агрегаторов - чтобы разгрузить госресурсы и повысить качество модерации. Речь идет о маркировке, ограничениях форматов и местах показов, а также о пресечении «серой» нативной рекламы.

Несколько собеседников «Ведомости Спорт/РБ» из числа законодателей пояснили, что российское регулирование уже жестко ограничивает рекламу на ряде ресурсов (например, у «иноагентов») и усиливает контроль над крупными новостными агрегаторами, однако отдельного «профильного» запрета на рекламу азартных игр именно в агрегаторах в России пока нет - действует общий режим закона «О рекламе» и специальных норм для отрасли. При этом собеседники считают, что до конца года рынок не ждет ужесточение. Однако прогнозируют, что это произойдет в следующем году, особенно по части рекламы нелегальных букмекеров. «Ведомости Спорт/РБ» обратились к главе Комитета Государственной Думы по экономической политике (Председатель комитета) Максиму Топилину за комментариями.

Цифры рынка. По данным ППК «Единый регулятор азартных игр», выручка организаторов азартных игр в РФ выросла с 879 млрд руб. в 2022 году до 1,73 трлн руб. в 2024-м. Основной объем формируется за счет интерактивных ставок на спорт. На фоне роста рынка властям предложено обязать букмекеров сопровождать рекламу крупными предупреждениями о рисках и давать пользователям ссылку на материалы о том, как инвестировать свободные деньги.

Международная практика: как страны ограничивают рекламу азартных игр на новостных агрегаторах

Прямых норм «про агрегаторы» немного: чаще вводятся полные запреты или жесткие ограничения онлайн-рекламы азартных игр, которые по умолчанию распространяются и на новостные агрегаторы (Google News, Apple News, локальные аналоги). Ограничения разного рода существуют в Италии, Бельгии, Нидерландах. В Испании существует разрешение на рекламу в определенное время суток на платформах и у аффилиатов; часть норм местный Верховный суд смягчил в 2024 году, но режим остается жестким для медийных и агрегаторных площадок.