Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 сентября 6:11ГлавнаяНовости

В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение

Вместе с выручкой букмекерских компаний растет и ответственность
Валентин Васильев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Что произошло. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил (цитата по «МК»), что часть отечественных площадок - в том числе «Яндекс» - допускают размещение «нативной» рекламы букмекеров и используют законодательные лазейки (например, через «лотереи»), а фильтрация такой рекламы «недостаточна». По словам депутата, появление брендов БК в поисковой выдаче и в популярных приложениях (такси, доставка, карты) вовлекает пользователей, включая несовершеннолетних, в азартные игры. 

Что предлагают законодатели. Авторы инициативы настаивают на усилении самостоятельной ответственности рекламных площадок и агрегаторов - чтобы разгрузить госресурсы и повысить качество модерации. Речь идет о маркировке, ограничениях форматов и местах показов, а также о пресечении «серой» нативной рекламы.  

Несколько собеседников «Ведомости Спорт/РБ» из числа законодателей пояснили, что российское регулирование уже жестко ограничивает рекламу на ряде ресурсов (например, у «иноагентов») и усиливает контроль над крупными новостными агрегаторами, однако отдельного «профильного» запрета на рекламу азартных игр именно в агрегаторах в России пока нет - действует общий режим закона «О рекламе» и специальных норм для отрасли. При этом собеседники считают, что до конца года рынок не ждет ужесточение. Однако прогнозируют, что это произойдет в следующем году, особенно по части рекламы нелегальных букмекеров. «Ведомости Спорт/РБ» обратились к главе Комитета Государственной Думы по экономической политике (Председатель комитета) Максиму Топилину за комментариями.

Цифры рынка. По данным ППК «Единый регулятор азартных игр», выручка организаторов азартных игр в РФ выросла с 879 млрд руб. в 2022 году до 1,73 трлн руб. в 2024-м. Основной объем формируется за счет интерактивных ставок на спорт. На фоне роста рынка властям предложено обязать букмекеров сопровождать рекламу крупными предупреждениями о рисках и давать пользователям ссылку на материалы о том, как инвестировать свободные деньги.  

Международная практика: как страны ограничивают рекламу азартных игр на новостных агрегаторах

Прямых норм «про агрегаторы» немного: чаще вводятся полные запреты или жесткие ограничения онлайн-рекламы азартных игр, которые по умолчанию распространяются и на новостные агрегаторы (Google News, Apple News, локальные аналоги). Ограничения разного рода существуют в Италии, Бельгии, Нидерландах. В Испании существует разрешение на рекламу в определенное время суток на платформах и у аффилиатов; часть норм местный Верховный суд смягчил в 2024 году, но режим остается жестким для медийных и агрегаторных площадок.  

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
Новости
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Новости
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Новости
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
Новости
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
Новости

Новое