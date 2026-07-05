ОПЕК+ утвердила очередное повышение квот на добычу на 188 000 баррелей в сутки

Ранее эти повышения носили формальный характер из-за блокировки Ормузского пролива, которая не позволяла странам Персидского залива наращивать экспорт и добычу. Однако после заключения временного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном Саудовская Аравия и ее соседи начали восстанавливать поставки, что привело к формированию профицита на ключевых азиатских рынках.