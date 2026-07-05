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ОПЕК+ утвердила очередное повышение квот на добычу на 188 000 баррелей в сутки

Решение принято на фоне восстановления судоходства в Ормузском проливе
Ведомости

Страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией по итогам видеоконференцколла в воскресенье согласовали очередное повышение совокупной квоты на добычу нефти на 188 000 баррелей в сутки в августе. Об этом сообщила организация на своем сайте.

С начала войны США и Израиля против Ирана в феврале суммарное увеличение квот достигло 940 000 баррелей в сутки – почти 1% мирового спроса, отмечает Bloomberg.

Ранее эти повышения носили формальный характер из-за блокировки Ормузского пролива, которая не позволяла странам Персидского залива наращивать экспорт и добычу. Однако после заключения временного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном Саудовская Аравия и ее соседи начали восстанавливать поставки, что привело к формированию профицита на ключевых азиатских рынках.

С конца февраля цены на нефть упали на 43% с «военных» пиков до $72 за баррель Brent. Аналитики прогнозируют возобновление глобального избытка предложения, что может поставить ОПЕК+ перед выбором между сдерживанием добычи и ценовой войной за долю рынка, указывает агентство.

В мае из организации вышли Объединенные Арабские Эмираты из-за недовольства квотами, а Ирак пригрозил аналогичным шагом, если ему не повысят производственный лимит.

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