Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI914,9+0,32%RGBI112,16+0,19%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RGBITR748,03+0,29%
Главная / Бизнес /

EasyJet согласилась на предложение Castlelake о покупке

Ведомости

Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet согласился на предложение о поглощении от инвестиционной компании Castlelake, которое оценивает авиакомпанию более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,7 млрд), передает Bloomberg.

Castlelake предложила 6,9 фунта за акцию, что дает капитализацию в 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,9 млрд) и в 5,5 млрд с учетом всех ценных бумаг. Предыдущие предложения Castlelake (начиная с 5,6 фунта и заканчивая 6,5) EasyJet отвергал, называя их «крайне оппортунистическими» и попыткой купить компанию «задешево».

Стороны также договорились продлить крайний срок для выдвижения официального предложения до 3 августа. В заявлении EasyJet говорится, что сделка может не состояться, а Castlelake выразила «огромное уважение» к авиакомпании и ее сотрудникам и готова поддержать ее развитие и программу обновления флота.

Переговоры между сторонами были напряженными, отмечает агентство. Castlelake жаловалась на нежелание совета директоров EasyJet вести переговоры и выносила свое предложение напрямую акционерам. Однако после улучшения условий EasyJet пошел на уступки, запросив продление переговорного срока до 5 июля и предоставив ограниченный доступ к коммерческой информации.

К наиболее привлекательным активам EasyJet относятся современный флот Airbus A320, сотни заказов на новые самолеты и ключевые слоты в лондонских аэропортах, Милане и Женеве. Крупнейший акционер – семья основателя Стелиоса Хаджи-Иоанну с долей 15,3%.

В последнее время бюджетный перевозчик испытывал давление из-за резкого роста цен на авиакеросин на фоне войны в Иране, что привело к убыткам в первом полугодии и падению летних бронирований. Акции EasyJet закрылись в пятницу на уровне около 5,58 фунта, что значительно ниже исторического максимума в 15,84, достигнутого в 2007 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь