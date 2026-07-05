EasyJet согласилась на предложение Castlelake о покупке

В последнее время бюджетный перевозчик испытывал давление из-за резкого роста цен на авиакеросин на фоне войны в Иране, что привело к убыткам в первом полугодии и падению летних бронирований. Акции EasyJet закрылись в пятницу на уровне около 5,58 фунта, что значительно ниже исторического максимума в 15,84, достигнутого в 2007 г.