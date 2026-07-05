EasyJet согласилась на предложение Castlelake о покупке
Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet согласился на предложение о поглощении от инвестиционной компании Castlelake, которое оценивает авиакомпанию более чем в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,7 млрд), передает Bloomberg.
Castlelake предложила 6,9 фунта за акцию, что дает капитализацию в 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,9 млрд) и в 5,5 млрд с учетом всех ценных бумаг. Предыдущие предложения Castlelake (начиная с 5,6 фунта и заканчивая 6,5) EasyJet отвергал, называя их «крайне оппортунистическими» и попыткой купить компанию «задешево».
Стороны также договорились продлить крайний срок для выдвижения официального предложения до 3 августа. В заявлении EasyJet говорится, что сделка может не состояться, а Castlelake выразила «огромное уважение» к авиакомпании и ее сотрудникам и готова поддержать ее развитие и программу обновления флота.
Переговоры между сторонами были напряженными, отмечает агентство. Castlelake жаловалась на нежелание совета директоров EasyJet вести переговоры и выносила свое предложение напрямую акционерам. Однако после улучшения условий EasyJet пошел на уступки, запросив продление переговорного срока до 5 июля и предоставив ограниченный доступ к коммерческой информации.
К наиболее привлекательным активам EasyJet относятся современный флот Airbus A320, сотни заказов на новые самолеты и ключевые слоты в лондонских аэропортах, Милане и Женеве. Крупнейший акционер – семья основателя Стелиоса Хаджи-Иоанну с долей 15,3%.
В последнее время бюджетный перевозчик испытывал давление из-за резкого роста цен на авиакеросин на фоне войны в Иране, что привело к убыткам в первом полугодии и падению летних бронирований. Акции EasyJet закрылись в пятницу на уровне около 5,58 фунта, что значительно ниже исторического максимума в 15,84, достигнутого в 2007 г.