«Росатом» принял решение выкупить долю Шишкарева в ГК «Дело»

В течение двух недель нотариусы должны зафиксировать отказ Шишкарева от выкупа доли «Росатома». После этого такой же период потребуется для выяснения юридических тонкостей. То есть, отметил глава «Росатома», на процедуру может уйти весь июль. При этом оформление может быть ускорено, если Шишкарев не будет против, что компания выкупит у него долю напрямую, без процедуры «русской рулетки».