«Росатом» принял решение выкупить долю Шишкарева в ГК «Дело»Появление логистического мегаоператора на рынке может быть интересно зарубежным партнерам
«Росатом» (владеет 49% ГК «Дело») принял решение выкупить долю партнера по группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева (51%) в рамках «русской рулетки». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».
По его словам, механизм принятия решения включился 1 июля. «Он сложный, он не одномоментный. С одной стороны, мы корпоративное решение приняли, с другой стороны, процедура, прописанная в «русской рулетке», является оригинальной, еще ни разу не применялась в РФ», – сказал он.
В течение двух недель нотариусы должны зафиксировать отказ Шишкарева от выкупа доли «Росатома». После этого такой же период потребуется для выяснения юридических тонкостей. То есть, отметил глава «Росатома», на процедуру может уйти весь июль. При этом оформление может быть ускорено, если Шишкарев не будет против, что компания выкупит у него долю напрямую, без процедуры «русской рулетки».
Механизм «русской рулетки» – это договорный способ решить ситуацию между партнерами. Один из них направляет второму официальное предложение о покупке его доли по определенной цене. Получатель может либо продать свою долю первому партнеру по предложенной цене либо купить его долю по той же цене.
26 июня Шишкарев сообщил, что не станет выкупать 49% основанной им группы компаний (ГК) «Дело» у госкорпорации «Росатом». «Вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы», – писал тогда он.
Предприниматель объяснял, что доступный формат сделки «не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития» группы «Дело». Теперь право определять структуру владения группой переходит к «Росатому», сказал он.
Партнерство между группой «Дело» и «Росатомом» началось в декабре 2019 г. Тогда структура госкорпорации «Атомэнергопром» выкупила 30% в уставном капитале «Управляющая компания "Дело"» за 29,9 млрд руб. Исходя из этого компания была оценена примерно в 100 млрд руб. В 2022 г. «Росатом» реализовал опцион и увеличил свою долю до 49%.
Разногласия между совладельцами возникли в первой половине 2024 г. В поисках решения стороны заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ). В рамках этой договоренности структура ТМХ («Р-альянс») выкупила у Шишкарева 1% УК «Дело», сократив его долю до 50% и получив право назначать генерального директора. Эту должность занял представитель ТМХ Алексей Лебедев, чей трудовой договор был ограничен сроком переговоров. Предполагалось, что ТМХ впоследствии выкупит весь пакет «Росатома» (49%), но сделка сорвалась.
В декабре 2025 г. Шишкарев официально подтвердил отмену сделки и сообщил о подаче ходатайства в ФАС на обратный выкуп 1% у ТМХ. «Росатом» тогда же заявил, что госкорпорация не планировала продавать свою долю и имеет серьезные планы по развитию в сфере логистики, назвав создание национального логистического лидера стратегическим приоритетом.
«Росатом» в феврале 2026 г. инициировал процедуру «русской рулетки», предложив цену за 100% бизнеса. В конце того же месяца Шишкарев закрыл сделку по обратному выкупу 1% у структур ТМХ, восстановив контроль над 51% компании. Ходатайство в ФАС на приобретение оставшихся 49% у «Росатома» было подано бизнесменом 5 февраля 2026 г. В начале марта Шишкарев уведомил о своем намерении «Росатом».
По действующему корпоративному соглашению в течение 120 дней после этого Шишкарев должен был получить необходимые согласования регуляторов и полностью рассчитаться с «Росатомом» за выкупаемую долю. Предложение госкорпорации строилось на оценке 100% логистической компании примерно в 150 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Доля «Росатома» в группе «Дело» (49%) оценивалась в 74 млрд руб.
В результате объединения на рынке появится международный логистический мегаоператор, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он отмечает потенциал синергии между группой «Дело» и Fesco и полагает, что это представляет существенный интерес для международных партнеров «Росатома».
Консолидация группы «Дело» в периметре «Росатома» не создает рисков с точки зрения антимонопольного регулирования, поскольку рынок контейнерных железнодорожных перевозок сейчас proфицитный, там большой запас парка и довольно жесткая конкуренция, добавил Бурмистров.
«Росатом» вложит активы Fesco в совместный логистический бизнес с портовым оператором DP World (ОАЭ), писал РБК в марте 2026 г. Ожидается, что проект будет реализован на базе компании «Глобальная логистика», доля российской стороны составит 51%.