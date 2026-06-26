Шишкарев не будет выкупать 49% ГК «Дело» у «Росатома»

Партнерство между ГК «Дело» и «Росатомом» началось в декабре 2019 г. Тогда структура госкорпорации «Атомэнергопром» выкупила 30% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» за 29,9 млрд руб. Исходя из этого компания была оценена примерно в 100 млрд руб. В 2022 г. «Росатом» реализовал опцион и увеличил свою долю до 49%.