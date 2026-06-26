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Шишкарев не будет выкупать 49% ГК «Дело» у «Росатома»

Ведомости

Бизнесмен Сергей Шишкарев не станет выкупать 49% основанной им группы компаний (ГК) «Дело» у госкорпорации «Росатом». Об этом предприниматель объявил в Telegram.

«Вынужден констатировать: макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы», – написал он.

Шишкарев пояснил, что доступный формат сделки «не обеспечивал гарантий стабильной деятельности и развития» ГК. Теперь право определять структуру владения группой переходит к «Росатому».

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Партнерство между ГК «Дело» и «Росатомом» началось в декабре 2019 г. Тогда структура госкорпорации «Атомэнергопром» выкупила 30% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» за 29,9 млрд руб. Исходя из этого компания была оценена примерно в 100 млрд руб. В 2022 г. «Росатом» реализовал опцион и увеличил свою долю до 49%.

Предполагалось, что Шишкарев и «Ростех» создадут совместное предприятие для управления ГК «Дело». Об этом говорил сам Шишкарев в апреле. Уточнялось, что стратегическое управление СП будет осуществляться сторонами совместно, а оперативное – самим Шишкаревым либо его представителем.

Доля «Росатома» в УК «Дело» (49%) оценивалась в 74 млрд руб.

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