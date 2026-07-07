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Главная / Бизнес /

Решетников: отели будут заселять туристов без документов через Max с сентября

Ведомости

Отели, в которых есть более 50 номеров, будут обязаны заселять туристов без документов через мессенджер Max. Владельцам к этой дате необходимо приобрести специальное оборудование и обучить персонал. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания по вопросам реализации программы льготного кредитования, направленной на создание туристической инфраструктуры

«Отдельно хочу обратить внимание регионов на важность работы по внедрению сервиса Max для онлайн-заселения в гостиницы и иные объекты размещения более чем на 50 номеров. Напоминаю, что с 1 сентября этого года, если у зарегистрировано гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи Max», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что у отелей осталось не так много времени для подключения информационных систем по приему и передаче данных. По словам Решетникова, компания VK готова оказать поддержку, в частности, в методике обучения персонала.

В феврале Минэкономразвития сообщило об упрощении процедуры заселения в гостиницы. Отмечалось, что анкету гостя можно оформить через мессенджер Мах. Тогда при заезде сотрудникам отеля оставалось только сверить данные с оригиналом паспорта. Это почти исключает ошибки, которые могли возникать из-за необходимости разбирать почерк и перепечатывать информацию, писало ведомство. Опция работала в тестовом режиме в отелях сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.

Новости СМИ2
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