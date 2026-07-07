Решетников: отели будут заселять туристов без документов через Max с сентября

«Отдельно хочу обратить внимание регионов на важность работы по внедрению сервиса Max для онлайн-заселения в гостиницы и иные объекты размещения более чем на 50 номеров. Напоминаю, что с 1 сентября этого года, если у зарегистрировано гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи Max», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).