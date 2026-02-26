Минэкономразвития: анкету для заселения в отель можно будет заполнить через Мах
Минэкономразвития совместно с правительством упростило процедуру заселения в гостиницы – теперь анкету гостя можно оформить через мессенджер Мах. Об этом ведомство сообщило в своем канале.
«Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных», – говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что при заезде сотрудникам отеля останется только сверить данные с оригиналом паспорта. Это почти исключает ошибки, которые могли возникать из-за необходимости разбирать почерк и перепечатывать информацию.
Опция пока работает в тестовом режиме в отелях сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.
Первые данные о том, что в Max запущена функция предварительного оформления документов для заселения в международную сеть Radisson, появились 13 января. Тогда сообщалось, что пользователи получают на электронную почту ссылку на онлайн регистрацию в чат-боте отеля внутри приложения.
Еще в ноябре 2025 г. глава Минэкономразвития Максим Решетников предлагал внедрить механизм заселения без взаимодействия с персоналом на ресепшене. Идею он озвучил в ходе XXI съезда туриндустрии России, предложив реализовать ее с помощью мессенджера Мах.