Минсельхоз заявил о стабильности птицеводческих предприятий в России
Российские птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать и обеспечивают рынок необходимыми объемами продукции. Об этом «Ведомостям» сообщили в Минсельхозе, комментируя сообщения о снижении рентабельности отрасли.
«По данным Росстата, за январь–май в сельхозорганизациях произведено 2,76 млн т птицы в живом весе», – отметили в министерстве.
В Минсельхозе подчеркнули, что текущие объемы производства способствуют сохранению стабильной ценовой ситуации. По данным Росстата на 1 июля, отпускные цены производителей на мясо птицы с начала года выросли на 0,4%, а потребительские – на 0,9%. В годовом выражении стоимость куриного мяса у производителей увеличилась на 3,3%, что ниже уровня инфляции.
Вместе с тем в ведомстве признали, что в последние годы отрасль сталкивается с ростом себестоимости производства. Основными факторами стали увеличением затрат на составляющие производства, увеличение стоимости кредитов, а также другие издержки. Несмотря на это, предприятия продолжают повышать эффективность работы и сокращать расходы. В министерстве также отметили, что в России сформированы значительные производственные мощности, а рынок остается конкурентным.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что на финансовые результаты предприятий влияют высокая стоимость заемных средств, рост затрат на корма, энергоресурсы, ветеринарное сопровождение и логистику. «При этом говорить о кризисе в отрасли и рисках дефицита некорректно. Российское птицеводство остается одним из наиболее развитых и технологичных сегментов АПК», – подчеркнул он, отметив, что во втором полугодии экономические показатели птицеводческих предприятий могут улучшиться благодаря выравниванию баланса спроса и предложения.
7 июля газета «Известия» сообщала, что рентабельность производителей мяса птицы снизилась с 10–12% в 2024 г. до 6–7% в 2026 г. На этом фоне компании пересматривают инвестиционные программы, сокращают расходы и оптимизируют производство.