Минсельхоз заявил о стабильности птицеводческих предприятий в России

Вместе с тем в ведомстве признали, что в последние годы отрасль сталкивается с ростом себестоимости производства. Основными факторами стали увеличением затрат на составляющие производства, увеличение стоимости кредитов, а также другие издержки. Несмотря на это, предприятия продолжают повышать эффективность работы и сокращать расходы. В министерстве также отметили, что в России сформированы значительные производственные мощности, а рынок остается конкурентным.