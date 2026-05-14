Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 86%
Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 86% за пять лет. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, представив статистику на сессии в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
«За последние пять лет Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 86%. Он достиг в 2025 г. $388 млн», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сейчас основными статьями российского халяльного экспорта выступают мясо и мясные субпродукты. Мяса птицы в прошлом году было экспортировано на сумму $252 млн, общий объем экспорта мясной халяльной продукции превысил $360 млн.
Как рассказала заместитель гендиректора АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Екатерина Абрамова, основными покупателями стали страны Персидского залива. В частности, на Саудовскую Аравию пришлось 78% экспорта, ОАЭ – 8%, Иран – 5%.
В 2024 г. Россия нарастила экспорт такой продукции на 82% до $380 млрд. Тогда основными странами для поставок российской халяльной продукции также выступили Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.