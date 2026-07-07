Госдума одобрила закон о размещении наружной рекламы виноделен вдоль автодорог

В ноябре 2025 г. член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев говорил, что отечественное вино способно занять 80% внутреннего рынка к 2035 г., но для этого потребуется значительное расширение площадей виноградников. Он назвал этот срок быстрым, подчеркнув, что для выхода на целевой показатель необходимы время и развитие сырьевой базы. По его словам, в настоящее время в России насчитывается около 114 000 га виноградников, но в перспективе эту площадь необходимо как минимум удвоить.