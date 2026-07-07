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Госдума одобрила закон о размещении наружной рекламы виноделен вдоль автодорог

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, согласно которому в России будет разрешено размещать вдоль автомобильных дорог наружную рекламу российских виноделен и их продукции, документ опубликован в думской базе. Такие действия можно будет осуществлять без указания конкретных марок вина и изображения бутылок.

Законопроект был создан для формирования благоприятных условий развития виноградарства и виноделия. Кроме того, авторы инициативы проявили намерение повысить информированность потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции.

Реклама виноделен будет разрешена на территориях регионов, где расположены эти объекты. Допустимо размещать объявления вдоль автодорог на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их. При этом в рекламе может быть информация о видах винодельческой продукции, ее классификации и использованном для ее производства винограде.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после подписания и официального опубликования документа.

В ноябре 2025 г. член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев говорил, что отечественное вино способно занять 80% внутреннего рынка к 2035 г., но для этого потребуется значительное расширение площадей виноградников. Он назвал этот срок быстрым, подчеркнув, что для выхода на целевой показатель необходимы время и развитие сырьевой базы. По его словам, в настоящее время в России насчитывается около 114 000 га виноградников, но в перспективе эту площадь необходимо как минимум удвоить.

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