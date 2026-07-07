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Китай расширил возможности Гонконга для торговли валютой и золотом

Ведомости

Власти Китая и Гонконга представили комплекс мер по развитию финансового рынка региона, включая расширение операций с валютой, облигациями и золотом. Об этом сообщает The Business Times.

Одним из ключевых решений стал запуск в Гонконге централизованной клиринговой системы для операций с золотом и возобновление торговли фьючерсами на золото в долларах США. Кроме того, власти рассматривают возможность запуска аналогичных фьючерсных инструментов, номинированных в юанях.

В рамках программы Bond Connect, которая позволяет инвесторам из материкового Китая приобретать облигации в Гонконге, будет увеличена квота с 500 млрд юаней ($118 млрд) до 800 млрд юаней. Также Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга совместно с Народным банком Китая планирует создать электронную платформу для повышения эффективности операций с облигациями и иностранной валютой.

24 июня «Ведомости» со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Asia Capital Markets Report 2026» сообщали, что за 2025 г. азиатские компании на рынках капитала привлекли около $3,3 трлн, что составляет 39% от всего привлеченного капитала в мире. На Азию приходится 56% акций всех компаний, которые торгуются на бирже, а также 30% всех выпущенных корпоративных облигаций. Несмотря на сильный экономический рост и конкурентоспособность корпораций, почти 40% всех азиатских компаний торгуются ниже балансовой стоимости – т. е. компании на бирже стоят дешевле, чем реальная стоимость всего имущества за вычетом долгов.

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