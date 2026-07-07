ВШЭ: доля нелегального оборота на рынке мяса достигла 20%
Доля нелегального оборота мясной продукции в России достигает 20%. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.
По их оценке, из-за теневого сегмента рынка легальные производители могут недополучить более 75 млрд руб. выручки за несколько лет, а бюджет – около 30 млрд руб. налоговых и иных поступлений.
Для оценки масштабов нелегального рынка специалисты сопоставили объемы производства и импорта мяса с фактическим потреблением. Разница между этими показателями была отнесена к продукции, не отраженной в официальной статистике. Расчеты основаны на данных Росстата, ФТС, отраслевых объединений и финансовой отчетности компаний.
Эксперты также оценили потенциальный эффект от введения обязательной маркировки мясной продукции. По их расчетам, уже в первый год после ее внедрения бюджет может дополнительно получить около 4 млрд руб., а легальные производители – около 12 млрд руб. за счет сокращения теневого оборота. При этом влияние маркировки на стоимость продукции будет минимальным. По оценке ВШЭ, рост розничных цен не превысит 0,4%, что, по мнению экспертов, останется практически незаметным для покупателей.
Минпромторг выступил с инициативой ввести обязательную маркировку колбас и мяса еще в октябре 2025 г. Ведомство предлагало ввести ее поэтапно. В министерстве поясняли, что маркировка поможет сократить объемы нелегального оборота мяса и даст возможность потребителям проверять его легальность.