ВШЭ: доля нелегального оборота на рынке мяса достигла 20%

Эксперты также оценили потенциальный эффект от введения обязательной маркировки мясной продукции. По их расчетам, уже в первый год после ее внедрения бюджет может дополнительно получить около 4 млрд руб., а легальные производители – около 12 млрд руб. за счет сокращения теневого оборота. При этом влияние маркировки на стоимость продукции будет минимальным. По оценке ВШЭ, рост розничных цен не превысит 0,4%, что, по мнению экспертов, останется практически незаметным для покупателей.