Посол заявила о попытках Болгарии отказаться от российского обслуживания АЭС
Болгария предпринимает шаги по замещению российских поставщиков услуг и комплектующих для единственной в стране атомной электростанции, ориентируясь на компании из США и Европейского союза. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
По словам дипломата, речь идет об АЭС «Козлодуй», которая была построена в 1974 г. при участии Советского Союза. Митрофанова отметила, что Болгария приняла такое решение по политическим причинам.
Посол также сообщила, что продолжается перевод пятого энергоблока станции на топливные кассеты американской компании Westinghouse. Митрофанова подчеркнула, что руководство АЭС заявляет о планах в 2026 г. загрузить тестовую партию американского топлива и на шестом энергоблоке. Кроме того, Болгария ведет переговоры с французской стороной по вопросу утилизации отработанного ядерного топлива.
3 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что готов вновь наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. 19 июня Радев объявил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, Болгария выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетический сектор страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.