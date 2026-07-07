Посол заявила о попытках Болгарии отказаться от российского обслуживания АЭС

Посол также сообщила, что продолжается перевод пятого энергоблока станции на топливные кассеты американской компании Westinghouse. Митрофанова подчеркнула, что руководство АЭС заявляет о планах в 2026 г. загрузить тестовую партию американского топлива и на шестом энергоблоке. Кроме того, Болгария ведет переговоры с французской стороной по вопросу утилизации отработанного ядерного топлива.