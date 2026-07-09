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Главная / Бизнес /

РФ передает долю акционера «Усть-Луга Ойл» в управление самой компании

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин разрешил передать 26% доли кипрского акционера АО «Усть-Луга Ойл» во временное управление самой компании. Это следует из указа главы государства.

Решение касается всего пакета акций, принадлежащих кипрской Capefar Limited – 499 720 шт., или 26%. 

Другими акционерами «Усть-Луга Ойл» являются: АО «Капелла УИ» с долей в 48,9% и ООО «Транснефть – Балтика» с долей в 25%.

До июля 2015 г. доля принадлежала нефтетрейдеру Gunvor Group через кипрскую Capefar. В 2017 г. «Транснефть – Балтика» (входит в «Транснефть») вошла в уставный капитал «Усть-Луга Ойл» с 25%-ой долей плюс 1 голосующая акция.

«Усть-Луга Ойл» – оператор терминала по перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.

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