РФ передает долю акционера «Усть-Луга Ойл» в управление самой компании
Президент РФ Владимир Путин разрешил передать 26% доли кипрского акционера АО «Усть-Луга Ойл» во временное управление самой компании. Это следует из указа главы государства.
Решение касается всего пакета акций, принадлежащих кипрской Capefar Limited – 499 720 шт., или 26%.
Другими акционерами «Усть-Луга Ойл» являются: АО «Капелла УИ» с долей в 48,9% и ООО «Транснефть – Балтика» с долей в 25%.
До июля 2015 г. доля принадлежала нефтетрейдеру Gunvor Group через кипрскую Capefar. В 2017 г. «Транснефть – Балтика» (входит в «Транснефть») вошла в уставный капитал «Усть-Луга Ойл» с 25%-ой долей плюс 1 голосующая акция.
«Усть-Луга Ойл» – оператор терминала по перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.