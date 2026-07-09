РФ передает долю акционера «Усть-Луга Ойл» в управление самой компании

До июля 2015 г. доля принадлежала нефтетрейдеру Gunvor Group через кипрскую Capefar. В 2017 г. «Транснефть – Балтика» (входит в «Транснефть») вошла в уставный капитал «Усть-Луга Ойл» с 25%-ой долей плюс 1 голосующая акция.