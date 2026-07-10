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Индонезия нарастила использование биотоплива на основе пальмового масла

Ведомости

Индонезия стала первой страной в мире с обязательным использованием биодизельного топлива B50, передает Reuters. В его состав входит 50%-ая доля биотоплива на основе пальмового масла.

Власти повысили использование биокомпонента с 40% до 50%. Остальная половина составляет чистый дизель.

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на церемонии в провинции Западная Ява, где было объявлено о решении, что настаивал на введении обязательного использования пальмового масла в количестве 100%, но «министры посоветовали ему, что 50%-ной смеси пальмового масла достаточно для прекращения импорта» ресурса. Субианто добавил, что властям следует продолжать добиваться введения 60%-ной смеси.

Переход на биодизель с 50%-ым содержанием пальмового масла стало частью национальной программы по достижению энергетической независимости. О том, что Индонезия намерена увеличить долю пальмового масла в биодизеле до 50%, объявляло министерство сельского хозяйства страны в августе 2024 г.

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