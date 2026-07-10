Индонезия нарастила использование биотоплива на основе пальмового масла

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на церемонии в провинции Западная Ява, где было объявлено о решении, что настаивал на введении обязательного использования пальмового масла в количестве 100%, но «министры посоветовали ему, что 50%-ной смеси пальмового масла достаточно для прекращения импорта» ресурса. Субианто добавил, что властям следует продолжать добиваться введения 60%-ной смеси.