Индонезия нарастила использование биотоплива на основе пальмового масла
Индонезия стала первой страной в мире с обязательным использованием биодизельного топлива B50, передает Reuters. В его состав входит 50%-ая доля биотоплива на основе пальмового масла.
Власти повысили использование биокомпонента с 40% до 50%. Остальная половина составляет чистый дизель.
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на церемонии в провинции Западная Ява, где было объявлено о решении, что настаивал на введении обязательного использования пальмового масла в количестве 100%, но «министры посоветовали ему, что 50%-ной смеси пальмового масла достаточно для прекращения импорта» ресурса. Субианто добавил, что властям следует продолжать добиваться введения 60%-ной смеси.
Переход на биодизель с 50%-ым содержанием пальмового масла стало частью национальной программы по достижению энергетической независимости. О том, что Индонезия намерена увеличить долю пальмового масла в биодизеле до 50%, объявляло министерство сельского хозяйства страны в августе 2024 г.