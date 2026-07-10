На двух нефтеобъектах под Ростовом локализовали пожар после удара БПЛА
В Ростовской области локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов после удара украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.
С пожарами борются в Азове. «Сейчас в городе ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий», – написал он.
Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших нет.
10 июля ростовские власти ввели лимиты на продажу топлива на АЗС. Правительство Ростовской области пояснило, что мера направлена на предотвращение спекулятивного спроса и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей в условиях сложной логистической ситуации и ремонтов на ряде НПЗ страны.