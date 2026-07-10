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На двух нефтеобъектах под Ростовом локализовали пожар после удара БПЛА

Ведомости

В Ростовской области локализовали пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов после удара украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

С пожарами борются в Азове. «Сейчас в городе ликвидируют пожар на одном объекте хранения нефтепродуктов, пострадавшем в результате массированной воздушной атаки. И продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий», – написал он.

Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших нет.

10 июля ростовские власти ввели лимиты на продажу топлива на АЗС. Правительство Ростовской области пояснило, что мера направлена на предотвращение спекулятивного спроса и обеспечение бесперебойной работы социально значимых отраслей в условиях сложной логистической ситуации и ремонтов на ряде НПЗ страны.

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