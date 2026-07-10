ФНС: количество созданных компаний в первом полугодии сократилось на 24%
Количество созданных в первом полугодии коммерческих организаций составило 66 700, что на 23,6% меньше, чем в первом полугодии 2025 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Общее количество действующих юридических лиц, сведения о которых записаны в госреестре, составило 2,505 млн единиц. Количество коммерческих организаций, прекративших свою деятельность из-за решения о ликвидации в первом полугодии, составило 17 000. Их число выросло на 32,7% в сравнении с первым полугодием 2025 г. Количество банкротств в 2026 г. стало меньше на 6,2%.
Компаний, которых исключили из госреестра по решению ФНС, насчитывается 101 700, что на 13,1% меньше год к году. В их числе 12 200 юридических лиц были признанными недействующими (-43,2% год к году), а 40 400 компаний были исключены из ЕГРЮЛ в связи с недостоверными сведениями (-32% год к году).
Из ЕГРЮЛ по упрощенному порядку исключения субъектов малого и среднего предпринимательства на основании заявления его учредителей ФНС удалила 47 400 юрлиц, что в 3,2 раза больше год к году. Еще 1673 компании были вычеркнуты из госреестра потому, что ЦБ РФ отнес их к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Таких организаций стало меньше в 12,6 раз.
20 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус» и маркетплейса Wildberries писали, что в России, по данным на март 2026 г., было зарегистрировано 469 485 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на интернет-торговле. По их данным, за последние два года (с марта 2024 г. – «Ведомости») их число выросло на 14,3%. При этом за это время учреждено 314 212 новых организаций и ИП, а ликвидировано 254 863.