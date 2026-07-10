ФНС: количество созданных компаний в первом полугодии сократилось на 24%

20 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Фокус» и маркетплейса Wildberries писали, что в России, по данным на март 2026 г., было зарегистрировано 469 485 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на интернет-торговле. По их данным, за последние два года (с марта 2024 г. – «Ведомости») их число выросло на 14,3%. При этом за это время учреждено 314 212 новых организаций и ИП, а ликвидировано 254 863.