Технологии

Количество компаний в онлайн-торговле за два года увеличилось почти на 15%

С учетом самозанятых динамика может быть еще выше
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России, по данным на март 2026 г., было зарегистрировано 469 485 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), специализирующихся на интернет-торговле. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Контур.Фокус» и маркетплейса Wildberries. По их данным, за последние два года (с марта 2024 г. – «Ведомости») их число выросло на 14,3%. При этом за это время учреждено 314 212 новых организаций и ИП, а ликвидировано 254 863. Авторы исследования, как следует из документа, посчитали все компании и предпринимателей с профилем «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет» (ОКВЭД 47.91).

Больше всего участников онлайн-торговли в Москве и Московской области – 77 810 и 51 999 соответственно: за два года их количество увеличилось на 11,2 и 8,3%. Правда, самая высокая динамика по числу новых открытий оказалась в Дагестане: там прирост составил 66% до 13 057. На втором месте Нижегородская область (+19% до 8436 организаций), на третьем – Ростовская область (+16 до 11 624 юрлиц и ИП). Аналитики отмечают, что все это при уже сложившейся высокой базе говорит об устоявшемся тренде на интерес населения к такому виду бизнеса. Параллельно, по данным Wildberries, в марте текущего года количество продавцов на маркетплейсе в Москве и Московской области увеличилось на 28% по сравнению с мартом 2024 г.

