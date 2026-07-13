В России ужесточат контроль за импортом одежды и обуви

Эксперимент должен начаться до конца 2026 г. и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождений между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывают с объемом импорта – в 2025 г. он достиг 1,6 трлн руб., около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш.