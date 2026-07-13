В России ужесточат контроль за импортом одежды и обуви
Минпромторг, ФНС и ФТС запустят эксперимент по усилению контроля за импортом одежды и обуви. Три ведомства впервые протестируют автоматическую сверку стоимости товаров на таможне, данных налоговой и системы «Честный знак», пишут «Известия» со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Эксперимент должен начаться до конца 2026 г. и призван отслеживать путь товара от ввоза до продажи. В случае расхождений между заявленной стоимостью на границе и ценой при продаже могут выявляться схемы занижения таможенной стоимости и неуплаты пошлин. В Минпромторге рост таких схем связывают с объемом импорта – в 2025 г. он достиг 1,6 трлн руб., около 60% поставок пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш.
Новый механизм – часть цифровизации госконтроля, сообщил изданию федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта. ФНС уже внедрила систему предварительной регистрации поставок из стран ЕАЭС. В Verba Legal отметили, что интеграция ведомственных данных повысит точность контроля и расширит анализ рисков. При этом производство товаров легкой промышленности в России в январе–мае 2026 г. сократилось на 4,6% в годовом выражении.
В I квартале 2026 г. импорт одежды из Китая в Россию увеличился на 60% год к году, следует из данных базы главного таможенного управления КНР (GACC) по экспорту в РФ. Внутри роста структура неоднородна. Тканой одежды ввезли на 76,7% больше, а трикотажа – на 45,5%. Доля одежды в общем экспорте Китая в РФ за квартал увеличилась до 3,9%.