Импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% за I квартал

В I квартале 2026 г. импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году. Об этом сообщил «Точка банк» со ссылкой на данные базы главного таможенного управления КНР (GACC) по экспорту в РФ.

Внутри роста структура неоднородна. Тканой одежды ввезли на 76,7% больше, а трикотажа – на 45,5%. Доля одежды в общем экспорте Китая в РФ за квартал выросла до 3,9%.

«Точка банк» отмечаеет, что начало 2026 г. сломало сезонную логику. В долларах за квартал было ввезено столько же одежды, сколько в конце 2025 г.: около $1,09 млрд против $1,11 млрд. При этом I квартал традиционно слабее IV из-за окончания сезона распродаж после китайского Нового года. Удержание этого уровня – де-факто ускорение, заявили в «Точка банке».

20 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления КНР писали, что товарооборот России и Китая в I квартале увеличился на 15% до $61,3 млрд. По итогам I квартала 2026 г. экспорт китайских товаров в Россию составил $27,7 млрд, что на 22% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в страну увеличились на 10% до $33,6 млрд.

Несмотря на годовой рост торговли, поквартальная динамика оказалась отрицательной. Сумма экспорта и импорта по итогам первых трех месяцев 2026 г. снизилась на 5% по сравнению с IV кварталом 2025 г., что, скорее всего, связано с сезонностью некоторых поставок.

