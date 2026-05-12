Импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% за I квартал

20 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления КНР писали, что товарооборот России и Китая в I квартале увеличился на 15% до $61,3 млрд. По итогам I квартала 2026 г. экспорт китайских товаров в Россию составил $27,7 млрд, что на 22% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в страну увеличились на 10% до $33,6 млрд.