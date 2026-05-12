Импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% за I квартал
В I квартале 2026 г. импорт одежды из Китая в Россию вырос на 60% год к году. Об этом сообщил «Точка банк» со ссылкой на данные базы главного таможенного управления КНР (GACC) по экспорту в РФ.
Внутри роста структура неоднородна. Тканой одежды ввезли на 76,7% больше, а трикотажа – на 45,5%. Доля одежды в общем экспорте Китая в РФ за квартал выросла до 3,9%.
«Точка банк» отмечаеет, что начало 2026 г. сломало сезонную логику. В долларах за квартал было ввезено столько же одежды, сколько в конце 2025 г.: около $1,09 млрд против $1,11 млрд. При этом I квартал традиционно слабее IV из-за окончания сезона распродаж после китайского Нового года. Удержание этого уровня – де-факто ускорение, заявили в «Точка банке».
20 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления КНР писали, что товарооборот России и Китая в I квартале увеличился на 15% до $61,3 млрд. По итогам I квартала 2026 г. экспорт китайских товаров в Россию составил $27,7 млрд, что на 22% выше, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Поставки из РФ в страну увеличились на 10% до $33,6 млрд.
Несмотря на годовой рост торговли, поквартальная динамика оказалась отрицательной. Сумма экспорта и импорта по итогам первых трех месяцев 2026 г. снизилась на 5% по сравнению с IV кварталом 2025 г., что, скорее всего, связано с сезонностью некоторых поставок.