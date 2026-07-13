Путин передал активы Akzo Nobel под временное управление АО «РСА»
Президент России Владимир Путин передал российские активы голландской компании Akzo Nobel NV во временное управление АО «Развитие строительных активов». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, под временное управление передаются доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска». Управляющей организацией определено АО «РСА».
Akzo Nobel NV является международным производителем лакокрасочной продукции и покрытий. Компания владеет лакокрасочных брендами Dulux, Sadolin, Marshall, Pinotex, Sikkens.
В январе Путин подписал указ о передаче дочерней компании ООО «Роквул» датской Rockwool во временное управление АО «РСА». Кроме того, 68% долей в уставном капитале другой «дочки» Rockwool ООО «Роквул-Волга» также передается АО «РСА».