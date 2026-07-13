Путин передал активы Akzo Nobel под временное управление АО «РСА»

В январе Путин подписал указ о передаче дочерней компании ООО «Роквул» датской Rockwool во временное управление АО «РСА». Кроме того, 68% долей в уставном капитале другой «дочки» Rockwool ООО «Роквул-Волга» также передается АО «РСА».