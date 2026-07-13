Экспорт продукции из древесины снизился на 6,4% в январе – мае

25 июня «Ведомости» со ссылкой на Lesprom Network писали, что общий объем экспорта пиломатериалов из России в январе – апреле снизился на 32% в годовом выражении до 4 млн куб. м. Российский внутренний рынок не способен потреблять выпадающие экспортные объемы из-за сложной экономической ситуации в стране, отмечается в обзоре. По данным Росстата, в январе – мае 2026 г. производство пиломатериалов в России снизилось на 6% до 11,2 млн куб. м.