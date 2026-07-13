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Экспорт продукции из древесины снизился на 6,4% в январе – мае

Ведомости

Объем экспорта древесины и продукции их нее, а также целлюлозно-бумажной продукции в январе – мае 2026 г. сократился на 6,4%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном эквиваленте экспорт составил $4,0 млрд против $4,3 млрд в январе – мае 2025 г. Импорт продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) в России вырос на 4,6%. Он составил $1,3 млрд.

25 июня «Ведомости» со ссылкой на Lesprom Network писали, что общий объем экспорта пиломатериалов из России в январе – апреле снизился на 32% в годовом выражении до 4 млн куб. м. Российский внутренний рынок не способен потреблять выпадающие экспортные объемы из-за сложной экономической ситуации в стране, отмечается в обзоре. По данным Росстата, в январе – мае 2026 г. производство пиломатериалов в России снизилось на 6% до 11,2 млн куб. м.

По данным Lesprom Network, основные российские производители и экспортеры лесопильных материалов – группа УЛК, Segezha Group, группа «Титан», «Вологодские лесопромышленники», «Илим тимбер», «Алтайлес», «Лесресурс» и «Череповецлес».

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