Сервисом «Сбера» по поиску бензина воспользовались 26 млн человек
Сервис «Сбера» для поиска топлива на АЗС с момента запуска использовали 26 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает около 29 000 АЗС по всей стране.
По данным Сбера, наибольшую активность проявили жители Москвы – на них пришлось 8,21% всех пользователей сервиса. В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (4,61%), Казань (3,69%), Краснодар (3,58%), Уфа (3%), Воронеж (2,9%) и Пермь (2,5%). Основную аудиторию составили пользователи в возрасте от 35 до 56 лет, среди которых 66% – мужчины и 34% – женщины.
Пользователям сервиса также стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива на АЗС. Теперь можно заранее узнать, есть ли на выбранной станции бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Сервис доступен в приложении «Сбербанк онлайн» в разделах «Авто» и «Для жизни», а также в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС, а данные обновляются автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.
В дальнейшем «Сбер» планирует расширить функциональность сервиса. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность АЗС, что позволит выбирать не только нужную АЗС, но и наиболее удобное время для заправки.
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