Сервисом «Сбера» по поиску бензина воспользовались 26 млн человек

Пользователям сервиса также стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива на АЗС. Теперь можно заранее узнать, есть ли на выбранной станции бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Сервис доступен в приложении «Сбербанк онлайн» в разделах «Авто» и «Для жизни», а также в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС, а данные обновляются автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.