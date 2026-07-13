Главные заявления Путина об ответных ударах и ситуации с топливом

Главные заявления Путина об ответных ударах и ситуации с топливомПрезидент посетил выставку в рамках форума «Все для Победы!»
Президент Владимир Путин на выставке в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» заявил, что ответы на атаки по территории России будут зеркальными и многократно мощнее. Он также признал, что действия ВСУ создают временные проблемы с нефтепродуктами, но ситуация выправляется, а для Крыма создается система снабжения, до которой противнику будет сложно добраться. «Ведомости» собрали главное из заявлений президента.
Принцип зеркального ответа
Путин подчеркнул, что российские удары по территории противника будут нарастать по мощи. Он связал это с попытками ВСУ наносить удары по объектам в глубине РФ.
«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – заявил президент.
Ситуация с топливом и снабжение Крыма
Президент признал, что атаки Украины создают в моменте определенные проблемы с нефтепродуктами. При этом он выразил уверенность в постепенном исправлении ситуации благодаря мощной базовой основе российской энергетики.
«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», – сказал Путин.
Отдельно он коснулся снабжения Крымского полуострова. По его словам, уже начата работа над созданием системы поставок.
«И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – добавил он.