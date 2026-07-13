Владимир Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 15-летием

Владимир Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 15-летиемПрезидент заявил, что на контроле организации сейчас 552 его поручения
Владимир Путин поздравил Народный фронт с 15-летием. Президент выступил в Национальном центре «Россия» на форуме организации. «Я со своей стороны хочу сказать, что 15 лет назад было принято не ситуативное решение, что Народный фронт – а мы сегодня в эти дни отмечаем юбилей, 15 лет, – полностью себя оправдал, полностью», – заявил президент.
Путин поблагодарил активистов организации. По его словам, Народный фронт на протяжении 15 лет находится «на острие решаемых страной проблем». «И вам удается найти те точки, на которых нужно сосредоточить внимание для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, а это значит, в конечном итоге всей стране, всему Российскому государству», – заявил президент.
Обратная связь с людьми важна для любого уровня власти, сказал президент. По его словам, сейчас у Народного фронта на контроле 552 его поручения – большинство из них появляются после прямой линии с гражданами. «И эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба – они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую», – заявил президент. Он отметил, что наказы, которые обретают форму в поручениях главы государства, «не так просто исполняются» – и это не беда России, а «проблемы любой государственной структуры на планете Земля». «Но нигде нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт», – заявил президент.
Благодаря усилиям Народного фронта решаются проблемы по многим направлениям, считает Путин, – в сферах здравоохранения, образования. Кроме того, сейчас Народный фронт работает с участниками спецоперации и их семьями, подчеркнул президент. По его словам, Народный фронт объединил вокруг себя более 20 млн человек, а также для «целей СВО» направили почти 70 млрд руб. Президент наградил нескольких лауреатов премии ОНФ.
Общероссийский народный фронт был основан в мае 2011 г. Путин высказал предложение о его создании на межрегиональной конференции «Единой России» в Волгограде. Лидером ОНФ стал он сам. При создании организация позиционировалась как коалиция общественно-политических организаций в поддержку власти, а ее основными задачами были контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией, неэффективными тратами госсредств, защита прав граждан и др. На выборах в Госдуму 2011 г. часть членов ОНФ впервые избрались в нижнюю палату.
После того как куратором внутренней политики в Кремле вместо Вячеслава Володина стал Сергей Кириенко, роль ОНФ трансформировалась. Организация стала больше заниматься волонтерскими проектами. А после начала специальной военной операции Народный фронт стал заниматься помощью участникам спецоперации и членам их семей.