Владимир Путин поздравил Общероссийский народный фронт с 15-летием

Обратная связь с людьми важна для любого уровня власти, сказал президент. По его словам, сейчас у Народного фронта на контроле 552 его поручения – большинство из них появляются после прямой линии с гражданами. «И эти поручения, они же возникают не с потолка, не с неба – они возникают от людей, от их проблем, от того, с чем они сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. Эти поручения возникают отсюда. И вы, собственно говоря, над чем работаете? Вы работаете над тем, чтобы людям помочь напрямую», – заявил президент. Он отметил, что наказы, которые обретают форму в поручениях главы государства, «не так просто исполняются» – и это не беда России, а «проблемы любой государственной структуры на планете Земля». «Но нигде нет такой структуры, как ваша, как Общероссийский народный фронт», – заявил президент.