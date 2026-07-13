Путин: россияне направили на спецоперацию почти 70 млрд рублей
Россияне направили на цели спецоперации через Общероссийский народный фронт (ОНФ) порядка 70 млрд руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».
«Собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 млрд руб.», – сказал он.
Народный фронт существует с 2011 г. Организация была создана по инициативе Путина. С февраля 2022 г. ОНФ главным образом ориентирован на поддержку военных в зоне боев на Украине.
Деньги в ОНФ направляют и компании. В марте российское подразделение польской «Кэн-пак» перечислило 1 млрд руб. в адрес Народного фронта. Фонд сообщал, что направит средства на закупку техники и амуниции для бойцов, «ведущих наступление на самых горячих участках линии боевого соприкосновения».