Путин: Россия работает над системой снабжения Крыма топливом
Власти разрабатывают систему снабжения Крыма топливом, до которой украинским силам будет сложно добраться. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».
«Сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – сказал он, не раскрыв подробностей.
С конца мая полуостров столкнулся с топливным кризисом, возникшим из-за перебоев с поставками ресурса. Он образовался из-за регулярных атак ВСУ. Бензин отпускали в ограниченном режиме, на АЗС скапливались очереди.