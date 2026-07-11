В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 автозаправках

22 мая в Севастополе были введены ограничения на продажу бензина. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».