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В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 автозаправках

Ведомости

В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 автозаправочных станциях (АЗС), сообщило министерство топлива и энергетики республики в Мах.

Ведомство опубликовало перечень заправок, на которых бензин и дизель поступили в продажу. На некоторых АЗС доступен только один вид топлива. В нем перечислены такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.

8 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением региона топливом и электроэнергией остается сложной. По его словам, часть принимаемых решений не может быть озвучена публично. Аксенов отметил, что власти сосредоточены на прямом взаимодействии с жителями и оказании адресной помощи.

22 мая в Севастополе были введены ограничения на продажу бензина. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».

Аксенов сообщал, что с 13 июня сети «Атан» и «ТЭС» в республике перешли на фиксированные цены на топливо. Стоимость дизельного топлива составляет 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.

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