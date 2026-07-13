Путин: ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться

Путин: ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправлятьсяПо словам президента, у страны очень надежная базовая основа энергетики
Ситуация с обеспечением нефтепродуктами в России будет постепенно улучшаться, несмотря на последствия атак украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!».
«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная», – сказал глава государства, отметив, что ВСУ в моменте создают для РФ определенные проблемы с нефтепродуктами.
До этого в ходе выступления на форуме Путин заявил, что Россию, «безусловно, ждет победа». По его словам, Общероссийский народный фронт объединил более 20 млн человек, а люди добровольно перечислили на нужды спецоперации почти 70 млрд руб.
Глава государства также пояснил, что ответ России на удары по ее территории будет зеркальным и «в несколько раз мощнее». По его словам, украинская сторона уже ощущает последствия ответных действий и будет ощущать их «с нарастающим масштабом».