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РЖД приостановила продажу билетов на некоторые южные направления

Это связано с ремонтными работами на железной дороге
Ведомости

РЖД временно приостановила продажу билетов на часть поездов южного направления. Об этом сообщили в представительстве компании, передает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Ограничение касается поездов южного направления с отправлением с 30 сентября. Оно затронет некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Мера связана с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре в октябре и корректировкой расписания движения, пояснили в РЖД.

В июне на участке Крымской железной дороги временно останавливали движение поездов. До этого власти Крыма приняли дополнительные меры безопасности на железнодорожном транспорте. В частности, на полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.

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