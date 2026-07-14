РЖД приостановила продажу билетов на некоторые южные направления

РЖД приостановила продажу билетов на некоторые южные направленияЭто связано с ремонтными работами на железной дороге
Ограничение касается поездов южного направления с отправлением с 30 сентября. Оно затронет некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.
Мера связана с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре в октябре и корректировкой расписания движения, пояснили в РЖД.
В июне на участке Крымской железной дороги временно останавливали движение поездов. До этого власти Крыма приняли дополнительные меры безопасности на железнодорожном транспорте. В частности, на полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.