На участке Крымской железной дороги временно остановили движение поездов

Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в летний сезон в регионе будут курсировать 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. При этом 16 поездов по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма только в светлое время суток – с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов, следующие в ночное время, будут прибывать на станцию «Керчь Южная», а оттуда пассажиров будут везти на автобусах.