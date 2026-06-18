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На участке Крымской железной дороги временно остановили движение поездов

Ведомости

Движение поездов на одном из участков Крымской железной дороги 18 июня временно приостановлено. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».

По информации перевозчика, решение принято владельцем железнодорожной инфраструктуры. Пассажиров, следующих в Крым, от станции Владиславовка планируется доставлять автобусами.

В связи с ограничениями отменен поезд №168/167 сообщением «Симферополь – Москва» отправлением 18 июня. Пассажирам предложат пересадку на другие поезда «Таврия». Для оформления пересадки необходимо до 12:00 заполнить онлайн-согласие. Заявки будут обрабатываться в порядке очереди. После рассмотрения пассажирам направят SMS-сообщение или свяжутся по телефону с информацией о новом маршруте.

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«Возврат билетов возможен без удержания сборов», – сообщили в компании.

10 июня сообщалось, что власти Крыма приняли дополнительные меры безопасности на железнодорожном транспорте. На полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.

Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в летний сезон в регионе будут курсировать 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. При этом 16 поездов по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма только в светлое время суток – с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов, следующие в ночное время, будут прибывать на станцию «Керчь Южная», а оттуда пассажиров будут везти на автобусах.

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