На участке Крымской железной дороги временно остановили движение поездов
Движение поездов на одном из участков Крымской железной дороги 18 июня временно приостановлено. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».
По информации перевозчика, решение принято владельцем железнодорожной инфраструктуры. Пассажиров, следующих в Крым, от станции Владиславовка планируется доставлять автобусами.
В связи с ограничениями отменен поезд №168/167 сообщением «Симферополь – Москва» отправлением 18 июня. Пассажирам предложат пересадку на другие поезда «Таврия». Для оформления пересадки необходимо до 12:00 заполнить онлайн-согласие. Заявки будут обрабатываться в порядке очереди. После рассмотрения пассажирам направят SMS-сообщение или свяжутся по телефону с информацией о новом маршруте.
«Возврат билетов возможен без удержания сборов», – сообщили в компании.
10 июня сообщалось, что власти Крыма приняли дополнительные меры безопасности на железнодорожном транспорте. На полуострове действует запрет на въезд пассажирских поездов в темное время суток.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в летний сезон в регионе будут курсировать 96 пригородных поездов и 28 поездов дальнего следования по 20 маршрутам. При этом 16 поездов по 10 маршрутам будут следовать по территории Крыма только в светлое время суток – с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов, следующие в ночное время, будут прибывать на станцию «Керчь Южная», а оттуда пассажиров будут везти на автобусах.